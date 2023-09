Comparte

El séptimo capítulo de “El Purgatorio” se inició con Nacho Gutiérrez dándole la bienvenida, en vivo y en directo, a las Fiestas Patrias. Y para ello, presentó a las invitadas: la abogada Helhue Sukni y la showoman Marlen Olivari.

El primer titular del segmento de “El muro de los lamentos” fue para Olivari, y estuvo centrado en sus polémicas opiniones sobre el feminismo. Al respecto, la exmodelo dijo que no concuerda con los postulados feministas. “Creo que todo este movimiento sólo ha logrado denigrar la imagen de la mujer porque han destruido la familia. El movimiento feminista no apoya a todas las mujeres, como a las mujeres Carabineros, porque está compuesto por comunistas”, argumentó, lo que originó una discusión con Sukni.

La siguiente portada fue para Helhue y se centró en el orgullo que siente la abogada por defender a los narcotraficantes. “No siento culpa por hacerlo, no me da vergüenza. Para mí la defensa es un derecho que tiene toda persona. Por otro lado, yo no defiendo violadores, cosa que los defensores públicos sí hacen”, se justificó la abogada.

Consultada por el narcotráfico en Chile, Helhue fue controversial. “En Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México, en Chile no se produce droga. Sólo hay microtraficantes. Y para mí los traficantes deberían estar en la calle, no en la cárcel. Este país no está plagado de narcos. No creo que los narcos se estén tomando las poblaciones, no toda la gente que vive en las poblaciones son delincuentes”, opinó.

Luego tocó una nueva portada de Marlen, esta vez sobre la defensa que le hizo a Kike Morandé tras el fin de su programa en 2021. “Yo siento que al Kike lo hostigaron y lo trataron casi como un acosador. Y con el estallido y la pandemia él decidió irse al campo y no volver más. Mi experiencia con él fue increíble, un caballero, un gran patrón. Ninguna persona que ha trabajado con él podría decir lo contrario”, indicó la showoman.

Para terminar el programa, la votación del público reveló que quien se fue al “Paraíso”, es decir, quien se ganó pasajes a Curaçao, fue Marlen Olivari. Helhue Sukni, en tanto, fue a parar al “Infierno” acompañada por Chiqui y Luis.

