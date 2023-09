Comparte

En el último episodio de Tal Cual, Paty Maldonado y Raquel Argandoña protagonizaron un intenso cruce en la pantalla.

Todo esto, porque a “la maldito” no le gustó el atuendo que estaba usando su compañera y le pidió que se “ubicara”.

“Te lo digo en buena. Me parece que ya te tienes que ubicar hue…, para la huea”, le dijo Maldonado a Argandoña.

Tras ello, el animador, José Miguel Viñuela, le contestó y le preguntó por qué la estaba retando.

Frente a ello, la “Quintrala” no se quedó callada y le respondió duramente a la opinóloga “¿qué te importa cómo yo me visto?».

“Es que no puedo creer, es que se tiene que ubicar. Cáchate cómo anda, con minifalda”, recalcó Maldonado.

Finalmente, Argandoña se tomó esta situación con humor y comentó que se vestía con minifalda para que el director la enfocara a ella.

“¿Sabes por qué me pongo minifalda? Primero, porque me gusta, y no tengo porqué darte explicaciones y vestirme a tu gusto. Segundo, lo hago para que el director me enfoque”, cerró entre risas Raquel.