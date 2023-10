Comparte

Hace un par de días, Federico Farrell sorprendió a la audiencia de Gran Hermano al anunciar que daría un paso al costado de la competencia.

Esto, porque ya no se sentía cómodo en “la casa más famosa del mundo” y además, su alma viajera necesitaba seguir su ruta y continuar descubriendo nuevos lugares.

Recordemos que, el chico reality viaja por el mundo arriba de su bicicleta, lo cual lo apasiona de gran manera.

A raíz de ello, ya inició su aventura nuevamente y comenzó su travesía en Cartagena de Indias, Colombia, y su destino final es Argentina, su país de origen.

En tanto, con el fin de darle la bienvenida a este nuevo viaje, el joven se cortó el cabello y lo mostró a través de sus redes sociales, dejando olvidado su look con rulos y el pelo chascon.

Asimismo, aprovechó el espacio en las plataformas para agradecer el cariño que le dieron sus seguidores en el programa y además, lo invitó a seguir su nuevo viaje.