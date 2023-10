Comparte

Fue a través de Instagram donde Adriana Barrientos recibió preguntas de sus seguidores, a través de la popular dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

De esta forma, uno de los cibernautas buscó conocer cuál era su panorama amoroso actual, y qué esperaba para el futuro.

Ante esto, la panelista de «Zona de Estrellas» fue bastante clara con su postura, y cerró las puertas a una nueva relación.

«La verdad yo tuve hartas parejas en mi vida, creo que eso ya fue, no estoy esperando a nadie. Me acomoda mucho estar sola, 100% sola no estoy porque estoy acompañada por la mejor que es mi perrita Asia«, inició comenzando.

Luego concluyó: «Así soy yo, solitaria y con mi familia que es mi mascotita y ya. Creo que es suficiente, tener pareja es para puro tener problemas, puros cachos, lo que menos quiero son cachos«.