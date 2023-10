Comparte

Bastante que hablar da Sebastián Ramírez, el nuevo ingreso a Gran Hermano, el cual no acumula críticas solo por su participación en el reality, sino también por su rol como padre.

Recordemos que el actual jugador del reality de CHV mantuvo una relación con la comediante Valentina Saini, y fruto de esta relación nació su hija, Aurora.

Ahora, en un reciente video, la joven respondió una pregunta en una dinámica que realizaba con su madre, generando risas y comentarios en las redes sociales.

«Aurorita, tienes relación con tu padre?«, fue la pregunta que le realizaron a través de Instagram, donde la hija de Ramírez respondió utilizando la ironía.

«Una linda relación, lo quiero caleta. Hoy día me llevó a tomar helado, me compró un Kriko, me llevó a comer sushi, mi comida favorita, después fuimos a comprar gomitas, fuimos a darle comidita a las palomas, pancito, después me llevó al trampolín park también y el otro día me llevó a la piscina cuando hizo calor«, señaló, utilizando su imaginación.

Por último cerró su cuento: «Y también me inventó a un viaje a la ctm«, manifestó, dejando en claro que no mantiene una relación con su progenitor.

Aquí puedes ver el momento: