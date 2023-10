Comparte

Daniela Aránguiz le envió un nuevo mensaje a la diputada Maite Orsisni, luego que se diera a conocer que Jorge Valdivia tendría una aventura, pese a que, supuestamente, sigue siendo pololo de la congresista.

Todo comenzó en el programa Zona de Estrellas, del cual, Aránguiz es comentarista. Durante la semana, el periodista Pablo Candia dio a conocer que el exfutbolista fue visto a fines de septiembre besándose con una mujer en una discoteque.

Una vez que el comunicador diera a conocer la noticia, la ex Mekano enfureció con el periodista e incluso abandonó el set del programa, pero, posteriormente regresó y se refirió a la ‘bomba’ lanzada por Candia.

“Esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mi no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”, comenzó señalando Aránguiz.

Y, posteriormente, le dejó el recado a la parlamentaria quien, según la propia ex bailarina, seguiría de pareja con el ‘Mago’: “Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge”, prosiguió

“Ahora la cornuda eres tú”, cerró la influencer.