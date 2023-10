Comparte

Arturo Walden, más conocido como el “Kiwi”, habló sobre el difícil momento que está enfrentando el Buenos Días a Todos de TVN.

Todo ello, cuando fue invitado al espacio de La Red llamado “La Caja de Pandora”, donde abordó el tema y habló sobre su trayectoría como notero en el canal.

“Está claro que dejó de ser el matinal de Chile. Tengo grandes amigos ahí, le tengo gran cariño a ese programa”, comenzó diciendo.

En la misma línea, recordó que para la época del Festival de Viña regresó al programa, pero de manera fugaz, puesto que después de su polémica con Pamela Leiva fue desvinculado.

“Está claro que dejó de ser el matinal de Chile. Tengo grandes amigos ahí, le tengo gran cariño a ese programa”, señaló.

Asimismo, agregó “cuando Felipe (Camiroaga) empezó a hacer el matinal, vivíamos juntos, entonces lo acompañaba a reuniones de repente”.

Luego, aprovechó el espacio para lanzar su crítica sobre el espacio matutino, al cual no le ha ido muy bien respecto a su competencia.

“Han cometido muchos errores y los siguen cometiendo, no porque me hayan sacado a mí. Creo que no están sintonizando con la gente”, detalló.

Finalmente, recalcó que en su paso por la estación televisiva en verano pudo percatarse de que era un canal triste.

“Estuve en el verano en TVN y es un canal triste. Cuando la energía está mala, se siente”, cerró.