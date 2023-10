Comparte

Este miércoles en Tierra Brava Pamela Díaz se quedará con gran parte de la atención, puesto que entregará detalles sobre su quiebre amoroso con Jean Philippe Cretton.

Todo esto, porque su compañero Fabio Agostini le consultó sobre esta relación, la cual duró alrededor de 4 años.

En ese sentido, ella dejó en claro que desde que terminaron no ha estado con nadie, puesto que estaba en un “luto afectivo”.

Tras ello, reveló que su penuria habría terminado y que hasta lo invitó a que la viera en el reality “el luto acabó, yo no tengo idea de él. Yo le dije ‘me encantaría que lo vieras’, yo lo vería, obvio, si está mi ex para ver cómo se comporta, qué hace, con quién está, cómo se ve, si terminaste recién”.

En la misma línea, Fabio le preguntó si a ella le hubiese dado celos verlos a él con otra persona y ella respondió “me molestaría, obvio, o sea no, pero me sentiría como puta… no quiero hablar nada, mejor no quiero hablar nada”.

Finalmente, comentó que ahora están en buenos términos y que espera que en algún futuro lejano puedan ser amigos.

“Es un hueón bacán, fue una de las relaciones más importantes que he tenido, acabamos bien, con mucho amor”, cerró.