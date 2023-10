Comparte

La noche del pasado martes se concretó el reingreso de múltiples concursantes a Gran Hermano, donde el primer confirmado fue Lucas Crespo, influencer que fue acompañado de Raimundo Cerda y Viviana Acevedo.

Quien no se mostró nada feliz con este hecho fue Sebastián Ramírez, actual líder de la semana, quien manifestó su disgusto con el regreso de Lucas Crespo.

«Hasta para reingresar viene sin gracia«, expresó Ramírez, en alusión al tiktoker, que tras ingresar saludó al productor de eventos.

«No traje brillo, hermano. Perdóname, no te enojes conmigo«, le expresó Lucas a Sebastián a modo de broma.

Ante esto, Seba le respondió: «¿Y no trajiste membrillo? No, pero hue… llega con más gracia. Te vas sin gracias y vuelves sin gracia«.

Frente al duro descargo de Sebastián, Lucas intentó tomarlo con humor: «Si voy a renunciar en breve, si tú sabes cómo soy yo«, bromeó Crespo.

«Me parece una fomedad terrible»

Luego que se produjo el reingreso, la animadora Diana Bolocco intervino, señalando que Lucas había reingresado por el voto de los presentes en la casa, y que incluso el propio Sebastián votó por él.

Ante esto, Lucas tomó la palabra: «No pensé que iba a volver a estar acá (…) Como dijo el Seba, vamos a venir a tirar pura buena onda, a él no le gusta tanto parecer, pero vamos a hacer aquí más grata la convivencia a todos y a pasarlo bien, a disfrutar».

Tras esto, Bolocco le preguntó a Ramírez, como líder de la semana, su opinión sobre los reingresos.

«Me parece una fomedad terrible. Es una fomedad pero terrible, no entiendo qué está haciendo acá. Entiendo que la gente de acá en la casa lo votó», repasó sin anestesia.

Por último, lanzó sus últimos dardos en contra de Lucas Crespo: «Lucas, haz algo, ojalá que la gente te conozca, como eres. Pero si vienes a hacer ejercicio y elongaciones, para eso te quedas en tu casa. En Santiago hay miles de gimnasios, para que te quedes allá y le puedas dar una posibilidad tuya, a la Vivi, a la Trini«.

«Pero acá, ojalá, te muestres tal y como eres, no andes retraído, preocupado de lo que dice la gente en las casas. Exprésate, si me quieres decir algo a mí, dilo, no por quedar bien o mal, no lo vas a hacer. Expláyate, yo creo que la gente te quiere conocer. Aprovecha tu segunda oportunidad y ojalá te vayas la próxima semana. Eso«, finalizó Ramírez.