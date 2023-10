Comparte

La casa de Gran Hermano nuevamente vivirá una jornada de eliminación durante este domingo, y los líderes de la semana – Jorge, Scarlette y Sebastián – tuvieron la difícil misión de salvar a uno de sus compañeros.

Cabe recordar que los nominados de esta semana, por votación de lo participantes, son: Viviana, Lucas, Constanza y Francisco.

Por ello, Sebastián entregó las razones para salvar a una de esas personas.

«Los tres votamos por una persona distinta. Jorge votó por Lucas, Scarlette votó por Coni y yo voté por Pancho. Como yo gané e hice la pega y todo, hablamos los tres en conjunto y decidimos salvar a Constanza«, expuso.

Con ello, Constanza Capelli no será parte del domingo de eliminación.

Sin embargo, Seba añadió un comentario que molestó a Coni. «Sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual. Quiero decirlo, no sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño».

La bailarina reaccionó al hecho, asegurando que «nunca me habían salvado de una manera tan negativa (…) Prefería que no me hubiesen salvado».

