Al parecer las chicas realities no han dejado su pasado atrás y esta vez, fue Fanny Cuevas quien revivió su odio con Angélica Sepúlveda.

Esto, porque la joven compartió en sus redes sociales la publicación donde anunciaban que Angélica se integraría a la competencia de Tierra Brava y escribió lo siguiente:

“Que alguien me explique a quién le ha ganado esta hue… mala. Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2″.

Asimismo, aseguró que “en “Pareja Perfecta” duró un día…Vieja cul…no se aburre, va a entrar con bastón. Quiere ganarle a Arturo que no se puede ni la raja”.

Por último, sostuvo que contra ella no podría ganar “conmigo quedaste chica, vieja y fea y mala competidora”.

Sin dudas sus palabras generaron varias reacciones entre los cibernautas y hay algunos fanáticos de los programas de este formato que anhelan verlas juntas en algún encierro.