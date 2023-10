Comparte

Este fin de semana, Francisca Maira utilizó sus redes sociales para compartir un profundo mensaje.

Mediante su cuenta de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó una serie de fotografías en lencería junto a un jacuzzi, asegurando: «me encanta sentirme sexy».

«Toda la vida me han criticado por querer sentirme sensual y libre. Siempre me juzgaron por mi manera de vestir, de hablar, de pensar libremente. Por las metas que quería lograr.

Siempre me dijeron que usar lencería era de una mujer poco seria y penca, que nunca nadie me tomaría en cuenta», reflexionó.

Sin embargo, y pese a los cuestionamientos, la joven de 23 años expuso que «estoy orgullosa de quién soy, de lo que he logrado y de mi constancia trabajando, no tengo vergüenza en demostrarme tal cual soy porque gracias a eso, he logrado muchos sueños».

«Me encanta sentirme sexy y me encanta transmitirlo para que todxs esxs personas que aún no se atreven por miedo lo hagan. El cuerpo nos hace humanos, lo único que importa es el corazón y la mente de una persona para mí», añadió.

Cabe destacar que el trabajo lo realizó para su tienda de lencería y su cuenta de OnlyFans.

