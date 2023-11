Comparte

En el adelanto del capítulo de este domingo de “Tierra Brava”, se pudo ver que la próxima integrante que ingresará al reality de Canal 13 será la actriz e influencer Nicole Block.

La joven de 34 años se unirá a los 15 participantes que quedaron en competencia tras la eliminación de La Botota, ayer jueves.

“Entro a ‘Tierra Brava’ porque me encanta el proyecto y creo que el 13 es el canal de los realities, no me podía perder estar en este proyecto y creo que es una tremenda vitrina. Además, quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida”, confiesa la intérprete de cara a su nuevo desafío.

En relación a cómo será su participación en “Tierra Brava”, manifiesta: “Creo que aportaré con demasiada diversión porque yo tengo un ají en cierta parte, por lo tanto, soy súper prendida, muy dinámica y soy extrema, en el sentido que soy blanco o negro. Además, soy 24/7 porque duermo muy poquito… soy como una montaña rusa de emociones”.

En cuanto a su vida sentimental aclara que “entro soltera al reality y me encanta hacer ‘match’… pienso en Junior Playboy porque lo encuentro demasiado entretenido e igual seríamos una buena dupla. Los más guapos son solo para ‘cuartearlos’ (ríe), pero no son mi onda: Jhonatan y Fabio son guapísimos. Por favor, por las mujeres que ven el reality, que nunca se pongan polera”

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras”, de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13.