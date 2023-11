Comparte

Hace pocos minutos, Martina Weil revolucionó las redes sociales tras publicar un llamativo concurso.

Todo esto, porque la corredora no podrá asistir al concierto de Taylor Swift que fue reprogramado para el domingo tras las intensas lluvias en Buenos Aires, Argentina, por lo que regalará la entrada a una de sus seguidoras.

Sin duda esta publicación generó un gran revuelo entre las “swifties”, ya que muchas de ellas no tuvieron la posibilidad de adquirir un ticket.

“Cambiaron el concierto de Taylor Swift de hoy para el domingo (…) yo vuelvo a Chile mañana, así que no voy a poder ir y no puedo cambiar el viaje porque me opero la rodilla el lunes. ¿Alguien va a seguir en Argentina el domingo y quiere mi entrada?”, escribió en primera instancia la atleta.

Tras ello, al parecer le llegaron muchos mensajes, puesto que minutos más tarde subió una foto y explicó que hará un concurso.

“Hagamos algo porque mucha gente me respondió la historia diciendo que querían la entrada! Es campo delantero izquierdo (paquete VIP, pueden entrar más temprano pero el merch ya lo fui a buscar yo)”, escribió.

Asimismo, agregó “el concierto de ayer estuvo increíble y me encantaría verlo de nuevo, pero no me puedo quedar en Argentina hasta el domingo así que decidí que voy a regalar mi entrada para que alguien más lo pueda disfrutar tanto como yo”.

Luego, explicó el concurso “comenten en qué era de su vida consideran que es están y por qué. Y su canción favorita! (Yo estoy en my Reputation Era, por si les interesaba saber 😂)”.

Finalmente, comentó que mañana dará a la ganadora de este anhelado premio “de aquí a mañana elijo a una ganadora según las respuestas anteriores así que póngale bueno porque mientras mejor la respuesta, más posibilidades de llevársela!”.

Revisa la publicación de Martina Weil