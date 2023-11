Comparte

Durante la jornada de hoy, el actor nacional Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado en la comuna de Providencia, debido a una irregularidad con la moto que se encontraba conduciendo.

El intérprete, que actualmente mantiene una relación amorosa con Kika Silva, fue entrevistado por múltiples periodistas que se encontraban en el lugar.

«Tengo todos mis documentos, el carnet de manejar moto, todo. Lo que no tenía es la patente en la parte de atrás, porque me había quebrado (la placa), entonces tengo una réplica«, explicó Valenzuela a una periodista de ‘Contigo en la Mañana’.

«Fue muy violento»

Luego señaló que tenía la patente original, pero «no está puesta en el lugar debería. La tenía metida debajo del asiento, porque me la habían pasado hace como dos semanas«.

Por otro lado, Valenzuela también se refirió al operativo, señalando: «Pensé que me estaban confundiendo con un delincuente, porque fue muy violento, entonces quedé muy nervioso«.

Frente a la insistencia de los periodistas sobre el término ‘violento’, el actor se molestó y aclaró: «No busquen polémicas porque no es así. Yo digo que yo me asusté, pero no pongan palabras mías, por favor. Tampoco he dicho que fueron violentos«.

¿Qué documentación le faltaba a Gonzalo Valenzuela?

Momentos más tarde, el fiscalizador afirmó que el actor «no porta documentación«, mientras que la revisión técnica y permiso de circulación no habrían sido actualizados desde el 2014.

Por último, un Carabinero explicó que Valenzuela sí tenía la licencia de conducir, pero «los documentos del vehículo, lo que corresponde a una infracción«, señalando que retirarían la moto mediante una grúa municipal.