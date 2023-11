Comparte

Tomás González cumplió su sueño y contrajo matrimonio durante la noche de ayer viernes 24 de noviembre en una celebración realizada en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana.

El deportista había conversado anteriormente de sus deseos de casarse. En junio pasado, participó del programa De tú a tú en Canal 13, en donde comentó detalles de su relación amorosa, sus proyecciones y lo enamorado que estaba en aquel entonces de su pareja, con quien se casó en las últimas horas.

«Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes (…) El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme”, señalaba en esa oportunidad.

“Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría (casarme), es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros», agregó el gimnasta.

El finalista olímpico es extremadamente cuidadoso con su vida personal, motivo por el cual no ha tenido apariciones públicas junto a su pareja. Lo único que se sabe del ahora marido del gimnasta es que se llama Juanes.