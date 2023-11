Comparte

Completamente inesperado fue el anuncio de Coté López y Luis Jiménez la semana pasada, donde revelaron que su matrimonio de casi 18 años, había llegado a su fin.

En la ocasión ninguno de los rostros se refirió a qué fue lo que ocasionó esta ruptura, pero ahora han surgido teorías de qué llevó a que la relación acabara.

Fue así como los periodistas Luis Sandoval, Sergio Rojas y Paula Escobar en «Qué te lo digo«, comentaron el fin de López y el Mago Jiménez, señalando que los problemas tendrían larga data.

El control de Luis Jiménez

«Cuando Coté López le dio la entrevista a Pamela Díaz en un live donde se tomaron unos chupitos, sí es cierto que Luis Jiménez se enojó con esa intervención porque se había pasado de tragos«, afirmaron en el inicio.

Tras esto, relataron que el exfutbolista también habría manifestado celos, y le pidió a la empresaria que no se juntara con Gala Caldirola. «Esto me llegó a mí, decía ‘puedes juntarte con quién sea, pero con ella no’», señalaron en el programa.

Otro de los motivos que habría gatillado el fin, sería que el Mago se habría involucrado en los negocios de su esposa.

Involucrándose en sus negocios

«Él tenía una mirada bastante machista, como muchos futbolistas, de que cuando la mujer es muy empoderada, a él no le habría parecido que comenzara a trabajar, a ganar sus lucas, a moverse de un lado para otro. Y a él le gusta en cierta medida estas parejas de la mujer en la casa con los niños. Ese habría sido uno de los motivos de este quiebre», precisó Luis Sandoval.

Por último, relataron que Jiménez tampoco tendría una buena relación con la socia de López. «Luis metió mano en la empresa que construyó la Cote, con su esfuerzo, con su imagen, con su sacrificio, y ha decidido sacar de la empresa a Macarena Badilla, que era la mano derecha de la Coté«, señaló Adriana Barrientos.

«Pero hasta donde yo entiendo, esto no le habría parecido a la Coté, yo creo que a cualquier mujer que está emprendiendo, que tiene su brazo derecho, no quieren que se metan en sus negocios, y el marido como es marido, fue a tomar una determinación. No hubo vuelta atrás en esto y entiendo que desde ese minuto comenzó el quiebre«, cerró Barrientos.