Comparte

Coté López y Luis Jiménez anunciaron el fin de su matrimonio de 18 años hace una semana, sin revelar los motivos que los llevaron a tomar esta radical decisión.

Es por este último motivo que los rumores y especulaciones no tardaron en surgir. Y fue así como se implantó que el exfutbolista le habría sido infiel a la empresaria.

«Estuvo con Luis Jiménez el año pasado, que viven cerca, se conocieron por amigos en común y salieron varias veces«, fue parte de lo que contó la periodista Cecilia Gutiérrez en la oportunidad.

¿Qué dijo Coté López?

Si bien Jiménez no tardó en romper el silencio y desmintió la situación, ahora fue la propia Coté López quien se refirió al tema.

A través de una publicación en Instagram, la también escritora apoyó a su exesposo: «Confío 100% en Luis, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió un número y no ha dejado de hostigar desde entonces. Con mi conocimiento, no entraré a menospreciar porque no es mi estilo», inició señalando.

Luego añadió: «Lo único que pedí es respeto por mi familia, tengo hijos grandes. Hoy se metieron con una de las personas que más amo en la vida y no voy a permitir que dañen su imagen porque Luis es el hombre, papá y persona más maravillosa que he conocido y no permitiré que mi familia se preste para este circo».

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha eliminado las fotografías del otro en sus cuentas de Instagram.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: