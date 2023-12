Comparte

Denise Rosenthal desmintió que fotos íntimas donde supuestamente aparece sean de ella, acusó uso de inteligencia artificial y anunció acciones legales por la difusión de las imágenes.

Por medio de sus redes sociales, la artista nacional se refirió a la difusión de las imágenes.

“Había omitido este tema, me han llegado muchos mensajes porque la verdad no me gusta masificar estas cosas en mis plataformas. Siempre cuando salgo a decir algo se masifica más, se agranda”, comenzó.

“Esto es totalmente Inteligencia Artificial, es absurdo, realmente no soy yo. Paren la hue… No compartan hue…”, pidió la estrella nacional.

Denise Rosenthal anuncia acciones legales

Tras ello señaló que, “en verdad, nunca van a encontrar fotos mías así. Soy súper cuidadosa, mi intimidad es mi intimidad. Y hue… ¡Hasta le llegaron las fotos a mi mamá!”.

“De verdad hay gente que se la cree, entonces en verdad es muy necesario para mí decirles que, uno, la foto la sacaron de una publicación que hice yo en mis redes sociales y la modificaron, y el otro que entiendo que está circulando es un video que en verdad no soy yo, ni siquiera tiene mis tatuajes”, agregó.

“Estoy tomando acciones legales al respecto porque la inteligencia artificial está llegando a un punto donde, nada… Es peligrosa y sobre todo cuando hay gente que no sabe que existen estas cosas, se lo creen”, apuntó la artista.