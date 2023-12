Comparte

“Top Chef VIP” se emitirá próximamente en horario prime como parte de la parrilla de programación de Chilevisión.

Este programa será conducido por el actor Cristián Riquelme, conocido por su trabajo en programas como “Sabingo”, “La Máscara” y “Yo Soy”.

Producido por Chilevisión y con Riquelme a la cabeza, “Top Chef VIP” presentará a distintas celebridades compitiendo a través de diversos desafíos culinarios, para luego ser evaluados por tres reconocidos chefs: el famoso chef español Sergi Arola; la ganadora del premio Michelin, Fernanda Fuentes; y una de las mayores promesas del círculo gourmet chileno: Benjamín Nast.

La versión original estadounidense de “Top Chef” se encuentra actualmente en su vigésima temporada en Bravo.

El éxito del formato en todo el mundo se traduce en críticas especializadas de medios influyentes como The New York Times, The Guardian y The Hollywood Reporter, que lo han valorado positivamente, afirmando que "es uno de los mejores realities de competición jamás producidos", "es un programa sobre personas y su amor imperecedero por su oficio" y "Top Chef es comida reconfortante y un programa de televisión fiable. Está lleno de momentos que garantizan tanto drama como alta cocina".