Sorpresa causó un inesperado momento que se vivió en el matinal "Mucho Gusto", de Mega. Esto, luego de que el conductor José Antonio Neme se quebrara y rompiera en llanto.

La situación se dio cuando inició el espacio matutino, donde el periodista tuvo dificultades para hilar una frase.

Ante esto, su compañera de funciones, Karen Doggenweiler, reaccionó: "¿Qué te pasó?", lo que generó que Neme explicara la situación.

Las emociones de José Antonio Neme

"Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné", repasó. Luego continuó: "Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente".

Frente a esto, Karen Doggenweiler reaccionó abrazándolo, con el fin de contener la emoción de su colega.

En la misma línea, la animadora compartió una reflexión sobre estas fechas: "Hay como una exigencia de estar alegre en esta época del año, pero uno también se emociona, porque hay balances. Yo creo, Jose, que has tenido un buen año".

Neme interrumpió para nuevamente disculparse: "Puede haber sido mucho estrés, perdón, qué atroz".

"Terminó el ciclo de 100 Indecisos y lo hiciste fantástico. Hay que detenerse un poquito como equipo y dar las gracias a la gente, por acompañarnos. Y tú has estado notable, la gente te adora", alentó Doggenweiler.

El estrés del periodista

Cabe recordar que José Antonio Neme hace unas semanas se encontró en Argentina, cubriendo las elecciones que se realizaron en el país.

Fue allí donde protagonizó un llamativo momento, debido a su exaltación tras ver a 'Mami Mo'.

"¿Qué le pasaba al chileno?, ¿Estaba loco?", expresó una de las conductoras, mientras que el conductor Jorge Rial volvió a insistir: "El chileno estaba excitado. Estaba loco el chileno", fueron algunas de las reacciones que provocó al otro lado de la cordillera.