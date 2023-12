Comparte

En una conversación distendida, el destacado periodista recordó sus inicios, dijo sentirse “orgulloso” de estar en un medio de comunicación que “históricamente se ha posicionado como sólido” y habló de sus 23 años en radio Agricultura (en esta segunda etapa).

El reloj marca las 17:04 horas. A 56 minutos que comience una nueva edición de “El Rompecabezas”, el programa que conduce en la franja prime en radio Agricultura, el periodista, Pedro Carcuro, toma asiento en el hall principal de la 92.1 y recuerda como si fuese hoy sus inicios en este medio de comunicación: una, según describe, de sus casas radiales más importantes en su trayectoria.

Y es que el destacado comunicador y comentarista deportivo, lleva ya más de 20 años en radio Agricultura (en una segunda etapa) y no esconde su “orgullo” de seguir informando todos los días, de lunes a viernes a las 18:00 horas, en su “querido” programa de la tarde. De hecho, aún tiene planificado muchos proyectos y sueños por concretar, en la casa radial, donde debutó profesionalmente.

Sin duda “Agricultura” ha sido parte importante de su formación como comunicador y en el aniversario número 87 de este medio, Pedro recordó sus primeros años en los pasillos de la 92.1 y sus primeras transmisiones en vivo, donde repasa anécdotas que lo han dejado marcado en su carrera, como su primera nota con Elías Figueroa y un encuentro fortuito con Pelé que lo dejó “mudo”.

¿Cómo fue su llegada a Radio Agricultura?

Yo he estado en dos periodos de mi vida en radio Agricultura, la primera vez que trabajé y debuté fue el 31 de diciembre de 1967, en un programa nuevo deportivo que se estaba formando y lo dirigía Hernán Solís, un gran relator de aquellos tiempos y me llamó a trabajar.

Ese día me pasaron una grabadora para ir a hacerle una nota al futbolista, Elías Figueroa, que era una gran figura del deporte chileno en ese momento, venía a pasar las fiestas de fin de año con su familia a Villa Alemana, él jugaba en Uruguay en Peñarol.

Partí nomás, sin conocimientos y con mucho nerviosismo, pero con ganas de empezar y ahí comenzó un largo camino.

Estuve un año en radio Agricultura y después nos fuimos con el programa a otra radio, que ya no existe, radio Balmaceda, estoy hablando de hace muchos años.

Después hice un largo camino, tanto en televisión, estando siempre en Televisión Nacional a partir de 1969, fundamentalmente, y en radio también, trabajé en casi todas las radios.

En fin, muchas etapas y volví en el 2001 a Agricultura, es decir, ya llevo 23 años aquí. Volví con Milton Millas en Deportes en Agricultura y ahí estuve hasta que el programa se terminó y después seguí haciendo algunas cosas en Deportes, en nuevos proyectos y cuando llega Vesna Radnic como Gerente General le propuse un proyecto de programa misceláneo y de conversación, como “El Rompecabezas” y lo aceptó, le pareció bien y ya desde hace como 5 o 6 años que estamos haciendo el espacio.

En medio de este proceso, en el año 2008 con motivo de los Juegos Olímpicos de Beijing, que era expresión de este interés de China por entrar al gran mundo del espectáculo y de los negocios, hice un microprograma que se llama “Me Pongo de Pie”, ahora está interrumpido, pero espero que vuelva pronto.

¿Qué programa de la radio recuerda con más cariño?

Yo cada cosa que hago en mi vida, en cualquier medio, siempre lo hago con mucho entusiasmo y pasión, así que yo el programa que hice ayer lo recuerdo con el mismo cariño que un programa que hice hace 20 años. A mí me gusta lo que hago, me divierto, lo paso bien y le pongo toda la pasión que tengo adentro para ejecutar cada proyecto.

Teniendo en cuenta que su debut fue en radio Agricultura y que sigue trabajando en la misma estación, ¿le genera un cariño y cercanía especial?

Es evidente, yo he estado en muchas radios, pero hay dos que marcan mi trayectoria. Por un lado radio Chilena, que fue en un momento la radio más antigua que existía en nuestro país y que lamentablemente cerró sus puertas hace algunos años, recuerdo a esa estación con mucho cariño.

Vivo con también gran afecto y gran entusiasmo el presente que significa para mi llevar ya más de 20 años en esta etapa, creo que muy fructífera, en radio Agricultura, me siento orgulloso de poder estar aquí.

Me imagino que durante toda su trayectoria ha tenido muchas anécdotas en Agricultura, ¿tiene alguna que recuerde con cariño?

Recuerdo que, en una de las primeras transmisiones en vivo del fútbol, en el año 1968, me tocó hacer el trabajo de reportero que se llamaba puesto de cancha, que uno se ubicaba a la orilla de la cancha y contaba lo que veía de cerca mientras que el relator y el comentarista tenían el panorama general de lo que pasaba desde lejos. Ahí uno también tenía acceso a los camarines, los periodistas podíamos entrar a los vestuarios antes y después de los partidos.

Debe haber sido la segunda transmisión que yo hacía en mi vida y entro al camarín y me encuentro cara a cara con Pelé, el Santos jugando en Chile, y yo tenía toda la oportunidad de entrevistarlo y quise partir y no pude. Puse primera de nuevo y quise partir, pero no hubo caso, se me trabó la caja de cambio y no pude hablar, me quedé mudo frente a Pelé.

Esa es una de las historias que siempre recuerdo, después me preguntaron y dije no sé, parece que se echó a perder el equipo, se echó a perder, no funcionó. Era una oportunidad, fue una coincidencia, una casualidad, no sé, al parecer él iba o venía a la ducha. Fue una cosa de las entretenidas que marcan mi comienzo en radio.

Usted que ha trabajado en varios medios, ¿qué diferencia a radio agricultura de los demás?

La permanencia de Agricultura en el dial, habla de una solidez y solvencia propia de una institución que tiene un gran respaldo que es la Sociedad Nacional de Agricultura. Yo diría que Agricultura transmite eso, históricamente se ha posicionado como una radio sólida, con contenidos propios y con una forma de hacer radio que teniendo cambios permanece vigente.

Yo cuando llegué a comienzos de este siglo, en esta segunda etapa, vivía la radio telefonía que era totalmente distinta a lo que es ahora. Me ha llamado poderosamente y de muy buena manera la atención la incorporación de la gente joven a la radio Agricultura, que de alguna forma representa la innovación imprescindible y necesaria que ha tenido la radiotelefonía en Chile y fundamentalmente la radio Agricultura que ya transmite en diferentes plataformas y que ahora transita por la aventura de Agricultura TV.

Radio Agricultura siendo sólida, solvente y con estructura, ha tenido creo que en esta última etapa la virtud de adecuarse a lo que está pasando, no se quedó en el pasado, sino que es una radio joven, vital y con la presencia de muchos periodistas y periodistas que no llegan a los 30 años y que tienen ganas de aprender y hacer cosas nuevas. Creo que esto le ha hecho bien a la radio.

¿Hay algo que aún no ha podido hacer en la radio Agricultura y que le gustaría?

Siempre hay algo que uno tiene en mente, algo que quiere hacer, pero cuando uno cuenta un proyecto, deja de ser un proyecto, hay que dejar que maduren y que de pronto exploten. Ojalá venga la capacidad de crear algo que sea entretenido y poder hacer algo nuevo.

Yo siempre digo que si uno no tiene un sueño vigente es mejor quedarse en la cama y no levantarse, los sueños te hacen despertar, los sueños te mueven y no hay que parar de soñar. Soñar despierto también es bonito.