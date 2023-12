Comparte

Tras seis meses en el reality "Gran Hermano", la finalista Jennifer 'Pincoya' regresó a Chiloé, lugar donde residía, donde fue recibida en una gran celebración.

Recordemos que la mujer oriunda del sur, obtuvo el tercer lugar en la competencia, la cual ganó Constanza Capelli.

Bajo este contexto, la chilota conversó con un medio local de Chiloé, Radio La Isla, en donde se refirió a su vida presente tras pasar por el reality.

Así, señaló que tras salir del encierro, regresaría a su trabajo como Tens, mientras que se mantendría activa en las redes.

Pincoya y su oferta en la TV

No obstante, parece que su vida en la televisión la acompañará por algún tiempo. "Tengo proyecto allá en Chilevisión, todavía no se puede anticipar nada, pero voy a hablar con mi familia para tomar la mejor decisión", reveló Jennifer 'Pincoya'.

Luego, fiel a su postura, afirmó: "Tengo mis pies bien puestos sobre la tierra, yo no voy a cambiar".

De momento se desconoce a qué proyecto de la señal podría sumarse Pincoya, o qué tipo de oferta recibió.

Sin embargo, una de las teorías apunta a que podría formar parte del equipo de 'Sabingo'.

Jordi Castell

Hace un tiempo el fotógrafo Jordi Castell habló del vínculo que tendría con Jennifer Galvarino, previo a su participación por el reality.

Esto, luego de que el comunicador señalara que la chilota lo ayudó cuando se encontraba en la isla, a "sacar no sé si un conjuro o maleficio".

"Me llevó una bruja tejida, me dijo que la guardara en algún lugar, la guardé y de ahí todo ha sido prosperidad. Me dijo que rezara, le hice caso y hasta ahora me resulta. Yo en la isla creo harto, en la energía, en la espiritualidad en la isla", expresó en la oportunidad.