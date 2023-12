Comparte

Un singular episodio protagonizó Patricia Maldonado en el nuevo capítulo de "Tal Cual", luego de que se molestara con las bromas que realizaron.

Esto, luego de que la opinóloga recibiera algunas bromas respecto a su nuevo look, en particular, por su nuevo tono de cabello.

La situación surgió luego de que la amiga de Raquel Argandoña se presentara en el estudio con su ya clásico cabello morado, pero con un tono más 'encendido'.

Fue así como explicó que, tras tinturarse en esta oportunidad, el resultado no fue el que esperaba, por lo que ella tampoco se encontraba satisfecha.

"La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo. Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces", aclaró, ante los comentarios que recibió.

La explicación de Maldonado no fue suficiente para detener las burlas, donde la compararon con los 'Trolls' o con la bruja Úrsula, de La Sirenita.

La ira de Patricia Maldonado

Una fotografía de Los Tachuelas fue lo que colmó la paciencia de la ex 'Mucho Gusto', generando así que abandonara el estudio.

Gissella Gallardo, que se encontraba en el set, defendió a la comunicadora. "¡Que falta de respeto!", expresó.

"Ella contó que le pasó sin querer eso, ella no quería ese color, así que no se burlen", pidió la comunicadora.

Finalmente, Paty Maldonado volvió al set pasados unos minutos, aunque arremetió contra el productor del programa, Mauro Caro.

"Lo mío tiene arreglo, baboso. Para que sepas. En cambio tú, ¿cómo creces? Ya ni te sale pelo", cerró.

Aquí puedes revisar el momento: