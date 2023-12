Comparte

El pasado miércoles las comunicadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido anunciaron una importante noticia: el programa 'Las Indomables' llegaría a su fin.

La exintegrante de "Mucho Gusto" comunicó que optó por tomar esta decisión tras cuatro años, luego de que no lograra compatibilizar sus horarios.

Fue así, durante un nuevo capítulo del programa, donde la comunicadora anunció la noticia, sin esconder detalles.

"Vamos a tomar otras riendas, es importante que la gente sepa y no avisarles a último minuto, cada una seguirá con riendas distintas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es importante que ustedes sepan", inició comentando.

Luego, Maldonado reveló que continuará realizando contenido, pero a través de otro canal: "Yo voy a seguir con otro canal, pero todavía no y la Cata seguirá con otras cosas. “Hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucros".

Paty Maldonado y las razones que lo llevaron a su fin

"Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, en casi 4 años", repasó luego.

En la misma línea, Maldonado relató estos meses estarán llenos de eventos a lo largo de Chile, lo que dificulta el realizar las transmisiones.

"Tengo una lista impresionante de trabajo, llegué a un arreglo con TV+ para no abandonarlo y no me va dar el tiempo con todo. ¿Cómo lo hago? (...) Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara opinando", cerró.

Así, el programa tendría su último capítulo el próximo 30 de diciembre.

