Comparte

Francisco Dañobeitía es muy activo a través de las redes sociales y suele interectuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que el actor compartió en su Instagram una caja de preguntas para contestar a las dudas de los cibernatas.

En esa instancia, un usuario de las redes sociales le escribió lo siguiente: “Solo decirte que siempre veo tristeza en tu mirada, abrazos”.

Frente a ello, Francisco contestó con toda sinceridad “yo he entrado en el cuestionamiento y le he preguntado a amigos, porque me llega mucho este comentario. Yo subo fotos y digo ‘me veo la raja’, pero leo los comentarios y dicen ‘hay tristeza en tu mirada’”.

Tras ello, agregó que le decían que se veía “demacrado en todo lo que subía. ¡Hueón! ¿De verdad me veo tan pa’l hoyo? No estoy triste, es mi cara. Quizá lo pasé mal cuando pequeño, pero ahora estoy mejor”.

En la misma línea, hubo varios de sus seguidores que le escribieron que quizás debería sacarle partido a sus virtudes y potenciarse como persona, especialmente en cuanto al físico.

“Yo sé que no estoy bien. Cuando iba a la Escuela de Teatro, un profesor me retaba porque llegaba con buzo, polerón y cuello de polar. Pero no me interesaba, no se me daba, pero sé que es algo importante trabajar en proyectar lo que uno siente”, cerró el actor.