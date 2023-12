Comparte

Un duro enfrentamiento existiría entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz, las cuales ya tienen registros de discusiones anteriores.

En esta oportunidad, Campos arremetió contra la integrante de 'Tierra Brava', luego de que Aránguiz le enviara una directa amenaza.

"Daniela, cuida tu pega, voy por tu puesto en 'Sígueme'", expresó la exesposa de Jorge Valdivia.

La réplica de Daniella Campos

"Lo primero que quiero decirte es que me encanta que quieras venirte a este programa porque eso significa que lo estamos haciendo pichicaluga. Ponte a la fila, mi amor, porque hay varias que quieren llegar acá", inició señalando la periodista.

Tras esto, aludió a las capacidades que tendría la chica reality: "Segundo, mi puesto lo cuido todos los días trabajando como lo hago, y difícilmente tú podrías llegar a alcanzarlo".

Por último, la comunicadora destrozó a Aranguiz a nivel personal: "Tercero, quiero decirte que para mí tú eres una niña insegura, inmadura, mitómana, insolente, pero lo que más me molesta es que creas que tienes cara de cuica, porque eso sí que no lo tienes".

La confesión de Daniela Aránguiz

Hace unos días Daniela Aránguiz dio que hablar luego de que señalara que Jorge Valdivia, su exesposo, la había engañado en múltiples oportunidades.

La jugadora de 'Tierra Brava' repasó su antigua relación con el exfutbolista, afirmando que "Jorge me había cagado (sic) más de 30 veces".

En la misma línea, relató que en aquel tiempo se puso en contacto con Luis Mateucci, quien sería su actual pareja.

"Entonces ya separada vi que Luis estaba en Chile y dije ‘esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se "portaron "mal conmigo’, entonces lo invité a salir", repasó.

"Quería hablar con él, estaba casada, pero no muerta, yo vivía en Dubai y él en España. A mi ex no me lo cag.., fue un coqueteo nada más", aclaró en la ocasión.