En medio de los múltiples anhelos y mensajes de año nuevo en las redes sociales, una publicación de Camila Polizzi destacó.

Esto, luego de que la excandidata al municipio de Concepción fuera detenida el pasado 29 de noviembre, por los delitos de estafa y lavado de activos, entre otros delitos, motivo por el cual quedó con arresto domiciliario total.

Sin embargo, aquello no fue impedimento para que la mujer del 'Caso Lencería' compartiera una fotografía en bikini, que explotó en las redes.

La publicación de Camila Polizzi

"Hola 2024", fue el escueto mensaje que escribió la también excandidata a diputada de 34 años, mientras posaba en bikini, metida en su piscina de plástico en lo que sería su domicilio.

La publicación generó múltiples comentarios, donde los cibernautas plasmaron toda su creatividad, aludiendo al polémico caso al que se encuentra vinculada Polizzi.

"Malversa mi ser", "Hermosa, vacíame la tarjeta no más", "No me molesta que devuelva la plata en fotos" y "Por ti sería una fundación, has conmigo lo que quieras", fueron algunas de las reacciones que generó.

Aquí puedes ver la publicación:

Arresto domiciliario

A principios de diciembre del 2023, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario para Camila Polizzi y otros cuatro imputados por el Caso Lencería.

La decisión llega tras rechazarse la petición interpuesta por la Fiscalía Regional del Biobío, en donde pedían revisar la cautelar para modificarla a prisión preventiva para los imputados del caso.

Cabe recordar que Polizzi fue detenida en noviembre por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Esto en el marco del Caso Lencería, una de las aristas del Caso Convenios.