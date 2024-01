Comparte

Trini Neira, hija de Pamela Díaz, compartió una publicación que generó un inesperado y odio comentario por parte de una cibernauta.

Esto, luego de que la joven de 22 años se mostrara usando un bikini rojo, lo que si bien generó halagos de la mayoría de los cibernautas, también despertó críticas.

Fue así como una usuaria le señaló a la joven que, en la imagen, lucía demasiado delgada.

El odioso mensaje que recibió Trini Neira

"Que delgada, se le notan los huesos de la cadera, me empezaría a preocupar", fue el innecesario mensaje que dejó la mujer.

Estas palabras no pasaron inadvertidas para la hija de la animadora, quien optó por señalar que su opinión no corresponde.

"Debería preocuparse de otras cosas, no de cuerpos ajenos", le aclaró Trini Neira, palabras que fueron respaldadas por sus seguidores.

Entre los otros mensajes, solo se encontraron halagos para la joven. "Na, que hermosa", "Pero que linda", "Otro nivel" y "Tan divina", fueron algunos de los comentarios.

Aquí puedes ver la publicación y el odioso mensaje:

La cercana relación que mantiene con su madre

Hace unas semanas Trinidad Neira y Pamela Díaz protagonizaron una hilarante situación.

Esto, luego de que la influencer le jugara una broma, que fue expuesta en uno de los videos que compartió en YouTube.

Pamela lleva un divertido cotillón navideño con cuernos de reno. Después de unos minutos, exclama: "¿Tengo cachos?".

"Hue… ¡¿Por qué no me dijeron?! Me sentí como Daniela Aránguiz por un rato", añadió entre risas.

La rápida respuesta proviene de Trinidad, quien comenta con humor: "¡Así los cueros tiene…!".

Pamela se toma la broma con gracia. "¿Qué dijiste? ¡De tu padre, de tu padre!", le responde juguetonamente a su hija.

"Así los cuernos, ¿de quién? De su padre. ¿De quién va a ser?", concluye Díaz.