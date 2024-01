Comparte

Recientemente, Jhonatan Mujica participó como invitado en el programa “Un día más” de Like Media y habló sobre su paso por el reality Tierra Brava.

En la instancia, Karol Lucero le preguntó al modelo por su relación con Botota Fox y él contestó con toda sinceridad.

Esto, teniendo en cuenta que recientemente en la transmisión del programa se pudo escuchar que la transformista lo tildó de “asqueroso” por supuestamente no lavar sus platos.

Al respecto, Mujica sostuvo que no mantienen una relación “hoy es cero. No hemos tenido comunicación, no tengo nada en contra de la Botota, pero sí me di cuenta de algunos comportamientos que no me gustaría tener cerca mío. Tan borderline, pasar de blanco a negro”.

“Ese tipo de cosas conmigo no van. Me gusta cuando alguien se equivoca, lo reconozca y que no explote con eso”, agregó.

Finalmente, el exparticipante expuso lo siguiente: “después, empezó a sacar información mía personal de afuera y botarla dentro del reality (...) Me molestó el hecho de que no fui el primero, ya había pasado esta situación con tres, cuatro participantes del reality y siguió pasando con otros más. Lo hacía con ganas de en verdad llegar a herirte”.