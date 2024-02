Comparte

Mañana sábado, en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, los invitados de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot serán Cristián García-Huidobro, Luis Gnecco y Roberto Poblete, actores e inolvidables rostros del espacio cómico de los 90, “El Desjueves”.

Ahí, Gnecco contará historias acerca de su paso por Hollywood, en películas como “Los dos Papas” (2019), junto a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. “Ver a Anthony Hopkins llegar vestido de Papa es como ver a Hannibal Lecter (…) Esa producción era muy impresionante, porque reprodujeron la Capilla Sixtina en los estudios donde filmaba Fellini”, indicará, y recordará una anécdota sobre una escena que compartió con el actor galés.

“Hopkins no sabe hablar nada más que inglés, y tenía que dirigirse a mí en portugués en una escena. Entonces me tomó, me puso en una posición donde yo le tapaba la cámara, y empezó a hacer ‘bla bla bla’. Yo decía ‘no puede ser’. Terminó, nos despedimos, después vi la película, y sale hablando portugués perfecto, en primer plano. Son maestros en Netflix”, comentará.

También recordará una broma que hizo mientras filmaba la película en los exteriores del Vaticano. “Yo estaba vestido de cardenal y llegaron unas peregrinas de España a hablarme, entonces las reuní y me puse a bendecirlas. Me retaron los de Netflix porque se lo toman todo muy en serio… pero las señoras quedaron felices”, reirá el actor.

Asimismo, Gnecco se referirá por primera vez al grave problema que tuvo en pandemia, cuando una denuncia por violencia de parte de su ex mujer derivó en una “cancelación” que dejó sin trabajo y sumamente dañado al actor.

“Uno nunca termina de aprender los cachetazos que te pega la vida. Ese día se supo a las 9, y a las 12 yo ya había dejado de ser rostro de una marca, y al otro día había dejado de participar de un programa de televisión. Y durante todo ese año no tuve pega… estoy endeudado hasta con el grifo de la esquina”, confesará.

Asimismo, agregará que lo ocurrido fue también una forma de aprendizaje. “Me fui un poco para abajo, pero no mucho, aprendí que soy un gallo resiliente. También aprendí rápidamente a ponerme en el lugar del otro. Creo que yo habría hecho lo mismo que el ejecutivo de la marca y el ejecutivo del canal que me sacaron, porque cometí un error”, revelará.

Además, dará su explicación sobre lo que cree que pasó con su imagen pública. “Yo soy un gallo que siempre ha hecho lo que ha querido en la vida, siempre he sido un poquito soberbio, un poco pasado para la punta, y eso me cobró. También siempre he dado mi opinión política con libertad, y me ha ido bien. Entonces, llegado el momento en que cometo un error, se me castigó, excesivamente en mi opinión, pero igual salí para adelante. Fue muy difícil, pero honestamente fue un golpe de realidad que creo que me hacía falta”, reflexionará.