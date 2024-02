Comparte

Recientemente, Raquel Argandoña envió un emotivo mensaje a los damnificados por los incendios forestales en Tal Cual.

Todo esto, porque con la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, las ayudas quedaron un poco de lado.

En la misma línea, Jordi Castell recordó que en la región de Valparaíso aún hay familias que buscan a sus seres queridos que se perdieron tras la emergencia.

“Hay casi 400 familias en la Quinta Región que todavía no saben dónde está su gente”, aseguró Jordi.

“No por esta noticia que la gente no piense que nos vamos a olvidar de la tragedia de la Quinta Región”, comenzó diciendo Raquel.

Finalmente, sostuvo que no están solos y que no se han olvidado de la ayuda que necesitan “no piensen que los vamos a dejar solos, es la contingencia del día (la muerte del exPresidente Piñera), y hay que cubrirla, pero nunca nos vamos a olvidar. Eso que esté absolutamente presente, no nos vamos a olvidar por el fallecimiento del exPresidente Sebastián Piñera”.