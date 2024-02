Comparte

Aseguran que María José ‘Cote’ López y Luis ‘Mago’ Jiménez definitivamente se habrían distanciado.

La información fue dada a conocer por InFama, medio que hace algunas semanas ya especulaba de una nueva separación entre la modelo y el exfutbolista.

“Hace un tiempo comentamos que existía un distanciamiento entre ambos, pero con buena relación por el bienestar de sus hijos. Hoy podemos confirmar que la separación es real“, indicó el portal de noticias de farándula.

‘Mago’ y ‘Cote’ están casados desde el año 2006 y su relación se mantuvo estable hasta noviembre del 2023, cuando la empresaria anunció el quiebre de la relación.

“Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, comentó la modelo en aquella oportunidad y recalcó que “lo más importante, es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural”.

Sin embargo, a las semanas, la propia López informaba que retomaban la relación.

Pero todo aquello habría quedado en nada luego que se revelara la nueva ruptura.