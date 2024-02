Comparte

La finalista de ‘Gran Hermano’, Scarlette Gálvez, también conocida como ‘Eskarcita‘, el pasado lunes rompió el silencio y se refirió de su excompañero Rubén Gutiérrez.

Recordemos que el hombre fue expulsado del programa, luego de que la joven denunciara que este la tocó sin su consentimiento.

En primera instancia, la joven se refirió a la situación en el programa de YouTube “Vamo a Calmarno“.

La situación se dio en una dinámica donde debía reaccionar con emojis a ciertos personajes.

Así, le enseñaron una foto de Rubén, por lo que Eskarcita buscó rápidamente un emoji de excremento.

“¿Escucharon la canción?”, les preguntó la joven a los conductores. “Como que igual te estás burlando del tema. Yo de hecho ni siquiera he querido hablar ni hacer nada al respecto“, añadió luego.

“Pero ya después sacar una canción mofándote de la hueá, ahí lo encontré estúpido. Colgarte y agarrarte de eso para sacar un tema lo encontré nefasto“, señaló.

En específico, Eskarcita se refiere a la canción que dice “¿Oye quién le comió el pollo a la Fran?“, a lo que responde: “¡Yo no fui, ni lo toqué!“

El nuevo descargo de Eskarcita

Tras esto, a través de las redes sociales, Eskarcita volvió a hablar y, en primera instancia, apuntó contra el canal de YouTube.

“Sabía que en esta industria no habría ningún tipo de empatía mucho menos lealtad. Que hay personas que harán lo que sea por el morbo de conseguir un par de views. Pero de ahí a estar conmigo y dos semanas después darle pantalla a un abusador. me parece de muy mal gusto“, inició comentando.

Luego prosiguió: “Mídanse con sus palabras de mierda, esto no es un juicio social sobre a quién quieres creerle o no. Nadie va a conocer a alguien con la disposición de que te pasen a llevar de esa manera. Ahora no sé cómo tomarlo porque es tema a nivel nacional, no puedo no pensar en las niñas que tienen que vivir con ese secreto y que convivir con su abusador todos los días. Tienes el valor de decirlo, pero igual te van a juzgar y no sé cómo tomarlo“.

Por último, ya en medio de lágrimas, se refirió a la letra de la canción de Rubén: “Me afectan sus comentarios, me afecta que sea un tema, me afecta que me lo pregunten donde sea que voy. Dos dedos de frente, es algo delicado como para que saques una canción burlándote de eso, que mierda tienes en la cabeza”.

Finalmente, llamó a tener cuidado con los comentarios, ya que pueden provocar que la persona ya no quiera vivir. No obstante, precisó que ahora se enfocará en seguir adelante.

Aquí puedes ver el registro: