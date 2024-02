Comparte

El humorista Iván Arenas debió realizar una inesperada publicación en las redes, luego de que en estas mismas afirmaran que había fallecido.

El intérprete, que le dio vida a ‘Profesor Rossa‘, compartió un video en donde se luce con Claudio Moreno, quien le da vida a ‘Guru Guru‘, con el fin de desmentir la información.

Fue así como el comediante utilizó el humor para explicar la delicada situación, luego de que se viralizara la situación en internet.

“Amigos y amigas como ustedes ya han visto, hay una lamentable noticia que quiero compartir con ustedes”, inició comentando en la plataforma.

Luego continuó: “Precisamente me encuentro en el velorio, estoy junto al muerto“, añadió luego.

Lo lamentable es que Iván Arenas falleció para siempre, si fallece por poco tiempo lo tendríamos de vuelta(?) https://t.co/CjA5Qpc7C7 — ElPutoPadre King (@LunasZuperiores) February 20, 2024

“No es un chiste” – Iván Arenas

En la misma línea, reflexionó y señaló que sus familiares se alertaron por la noticia falsa que se viralizó.

“Lamentablemente se corrió la noticia de que había fallecido, me llamaron amigos, conocidos y parientes, en realidad ellos están más preocupados que yo, yo lo tomé como chiste, pero no sé hasta qué punto este tipo de cosas se tienen que tomar como chiste, no es un chiste“, sostuvo.

Luego prosiguió: “Después voy a venir a contarles cómo es el otro mundo, por lo menos estamos acá celebrando mi muerte, ¿Quién ha celebrado la muerte en vida? Nosotros. Salud y gracias por la preocupación”, finalizó.

