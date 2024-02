Comparte

Ayer, en horas de la tarde, fueron varios famosos los que confirmaron su postulación para ser los reyes del Festival de Viña del Mar.

Eskarcita, Hans Valdés, Jorge Aldoney y Skarleth Labra fueron algunos de los ex ‘Gran Hermano’ que confirmaron su postulación.

Y quien no ha pasado por el reality de CHV, pero de igual forma se postuló, fue Naya Fácil.

La creadora de contenido ha estado en boga durante el último tiempo, gracias a la campaña que gestó para ayudar a los damnificados de la Quinta región, entre otros temas.

Así, a través de sus redes sociales, confirmó que se inscribió a este proceso de ‘Embajadores’ de Viña del Mar.

“Me acabo de inscribir oficialmente” – Naya Fácil

“Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos, en sus malos momentos…”, inició comentando.

Luego continuó: “Me gustaría candidatearme para eso, pero no sé cómo se hace, chiquillos, no he tenido tiempo para buscar”.

Tras esto, la influencer habría sido contactada por el portal TiempoX, donde apoyaron su candidatura.

“Quiero comentarles que me acabo de inscribir oficialmente como candidata para ser embajadora de Viña“, afirmó luego feliz.

Finalmente, llamó a sus seguidores a votar por ella. “Vota fácil, vota Naya”, fue parte del eslogan que compartió.

¿Cómo votar para los embajadores de Viña 2024?

Para acceder y votar por tu candidato, debes ingresar al sitio oficial votacionembajadores.cl, el cual cuenta con la organización de diario La Hora.

En el portal solicitarán tus datos, como nombre y apellido, además de correo, mientras que abajo podrás seleccionar a tu candidato favorito.

En la lista no solo aparecen diversos influencers, sino también los artistas que se presentarán en esta edición 2024, así como algunos de los comunicadores que participarán en el certamen.

Aquí puedes ver una de las publicaciones que compartió:

Instagram Naya Fácl