Un tenso momento se vivió en uno de los últimos capítulos de ‘Tal Cual’, luego de que Paty Maldonado y José Miguel Viñuela protagonizaran un intercambio.

La situación se originó luego de que el animador compartiera un reflexivo video en Instagram, donde repasó su éxito en Mekano.

“Todo Pasa, los buenos momentos y también los malos.. Por eso disfruta el éxito, porque es transitorio y el fracaso también, no te aflijas, todo evoluciona, siempre“, inició comentando en el registro, que gravó desde Viña del Mar.

Luego cerró: “Somos seres en constante evolución, transitorios. Somos apenas 14 segundos en el universo. Agradece estar viva, agradece los malos momentos porque te van a transformar en alguien mejor.. y los buenos, vívelos, disfrútalos y déjalos ir…”.

La dura crítica de Paty Maldonado a José Miguel Viñuela

Ahora, en un nuevo capítulo de ‘Tal Cual’, se mostró el registro que Viñuela compartió en Instagram, lo que generó una dura crítica de su compañera, Paty Maldonado.

“Descubriste la pólvora, hueón. No se olviden: ‘el éxito es transitorio’, dijo el pensante“, lanzó con tono irónico Maldonado.

Esto generó molestia de José Miguel Viñuela, quien le replicó: “Cuando tú me decís que hablas en serio y que no te huevee, para mí esto es súper en serio, de verdad. Y tú más que nadie me debieras encontrar la razón, porque si alguien ha tenido éxitos y fracasos transitorios, has sido tú“.

Sin embargo, Patricia Maldonado no se quedó en silencio: “Momentito, de los fracasos se aprende… ¡imbécil! Y tú no has aprendido nada. Qué vení a pasearte ahora por ahí (en Viña). Te acordaste de todo lo que hiciste en Mekano, cuando las cabras andaban tikitiki (hizo un baile) y ahora vienes con eso de ‘todo éxito es pasajero’.”.

“Me fui en la volada porque estoy muy sano“, replicó Viñuela, dejando la tensión atrás.

