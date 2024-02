Comparte

El periodista de CHV Roberto Cox se refirió a la ola de críticas que recibió la comediante Javiera Contador el pasado lunes, tras presentarse en el Festival de Viña del Mar 2024.

En particular, el rostro de ‘Contigo en la Mañana’ apuntó a público de la Quinta Vergara, que recibió a la actriz entre pifias, debido a que pedían más premios para Andrea Bocelli.

“Desde el momento en que tú compras una entrada para ir a un Festival, es un Festival, no es un recital de Andrea Bocelli, es un Festival donde uno tiene que estar abierto a la posibilidad de escuchar a otros artistas“, fue parte de lo que expresó el periodista.

La reflexión de Roberto Cox

En la misma línea, sostuvo que este comportamiento es ‘mal educado’. “Empezar a pifiar a la persona que se presenta. El artista obviamente es de carne y hueso y se pone nervioso. Pararse frente a la Quinta Vergara, con una rutina de humor, ya es difícil“, afirmó.

Finalmente, compartió una especial reflexión: “Se ha convertido en parte de nuestro idiosincrasia avalar el cómo actúa el ‘monstruo’, pero sigue siendo una falta de respeto hacia los artistas. Por último, si no te gusta, espera que termine su rutina. Las personas que hacen eso, no me gustan”.