Comparte

Sergio Freire brilló en la Quinta Vergara el pasado jueves con una rutina que le otorgó las Gaviotas de Plata y Oro.

Sin embargo, las expectativas del público, que eran bastante altas, no fueron del todo satisfechas con su rutina.

Tras descender del escenario, respondió preguntas en la pauta de prensa, donde reflexionó sobre su paso por la Quinta Vergara.

La reflexión de Sergio Freire

“Compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo”, inició comentando.

Luego reveló: “Se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono (retorno) ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina, pero sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario”.

Por último, Freire expresó: “Eso me puso un poco nervioso las veces que cambié de lugar partes importantes porque mis técnicos quedan como “oh, se le olvidó” (…) todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó“.

“Tampoco soy partidario de las pifias“

En la misma pauta de prensa, también fue consultado por la ola de pifias que recibió su colega Javiera Contador.

Ante esto, compartió una dura crítica contra la actitud del público: “Yo tampoco soy partidario de las pifias. Siento que es una forma de expresarse bien arcaica“.

“Las personas que se suben al escenario, no se sube porque lo pillaron en la calle. Hay una carrera detrás“, añadió.

Por último, Freire lamentó que “es el único Festival, yo creo, en el mundo que tiene la pifia instaurada“.