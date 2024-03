Comparte

“Mis papás no me quieren”. De esta forma Naya Fácil se refirió a la difícil relación que mantiene con su familia.

La embajadora del Festival de Viña del Mar 2024 fue invitada al programa “La la Hora de tu Festival”, en donde conversó con Willy Sabor y José Luis Martínez, sobre su reciente triunfo en el certamen internacional y otros temas.

Dentro de los temas abordados, Naya habló sobre su vida privada, particularmente de la compleja relación familiar que tiene.

“Mis papás no me quieren”

La influencer agradeció el apoyo de sus cercanos en el proceso de coronarse como embajadora. “Mi staff se conforma por mis amigos, por mi hermana. Bueno… yo no tengo relación con mis padres, por eso no me gusta decir mis apellidos“, comentó la creadora de contenidos.

“Soy súper solita, la verdad. Mis papás no me quieren. Sí viven, pero no tengo relación cercana con ellos”, confesó.

En la misma línea de la difícil relación familiar agregó que “los que han sido parte fundamental en mi vida son mis amigos. Quiero agradecerles todo el apoyo y por aguantarme”, indicó.