Comparte

Toda una polémica explotó tras la viralización de un video protagonizado por el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, quien habría cometido abuso sexual contra la exmodelo Sandy Boquita.

La situación habría ocurrido el año 2014. Sin embargo, el registro se hizo público solo hace unos días, tras ser exhibido en el matinal ‘Contigo en la Mañana’.

Ahora, quien entregó nuevos detalles, fue la modelo Adriana Barrientos, panelista de ‘Zona de Estrellas’ que compartió inédita información.

Las palabras de Adriana Barrientos

“Impactada” habría quedado Barrientos tras ver las imágenes, las cuales la motivaron a entregar nuevos detalles.

“En ese tiempo yo hacía un montón de eventos con la Sandy y, después del episodio del alcalde, la Sandy me pidió que nos volviéramos a hacer más eventos“, partió comentando.

Luego Barrientos continuó: “Cuando me dijo el tema del alcalde, era una cosa que no podía creer, me asusté un montón y la Sandy me dijo ‘prefiero no volver a subirme a un escenario’. Después teníamos un evento de municipalidad y me decía ‘no, por favor, no’“.

“A la Sandy le complicaba un mundo el tener vínculo con la gente que uno subía al escenario. Ya no podíamos hacer el trabajo de siempre“, repasó la ‘Leona‘.

Por último, la panelista de ‘Zona de Estrellas’ sostuvo que deberían pagarle a Sandy Boquita una indemnización “por lucro cesante, porque la Sandy, de aquí para adelante, no pudo volver a desarrollar eventos. Si lo hizo, fue muy poco, perdió prácticamente todos los eventos con municipalidades“, cerró.

Aquí puedes revisar la denuncia: