Un inesperado percance fue el que sufrió la influencer Coté López, luego de que se realizara un tratamiento en el cabello, que no tuvo un buen resultado.

A través de las redes sociales, la empresaria relató que intento reparar su cabello quemado, con una tijera entresacadora.

“Tú y yo no nos vamos a creer nunca más estilista, ¿ok?“, inició comentando la también escritora, aludiendo a la herramienta que utilizó.

Luego, a través de sus stories, añadió: “¡No hace nada bien!“, explicando que “quería sacarme lo quemado de adelante“.

“No sé si reír o llorar” – Coté López

En otra publicación, expresó: “Me siento de los 80. No sé si reír o llorar“, para luego agradecer a su estilista por ‘salvarla’ de esta situación.

“La niña que me arregló, me decía: ‘Pero está a la moda’. ¿Cómo le explico que no quería estar a la moda?“, añadió.

Por último, la expareja de ‘Mago’ Jiménez comparó su look con Raffaella Carrà.

Su mediática separación

Cabe recordar que, hace unos meses, Coté López y Luis Jiménez confirmaron su separación a través de las redes sociales.

La situación generó múltiples especulaciones, donde algunos apuntaron a la intervención de terceras personas, lo cual la rubia descartó.

Sin embargo, ahora Jiménez recibió el odio de los seguidores de la empresaria, por lo cual López optó por romper el silencio.

“Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas, porque cuando lo hice fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo”, inició comentando.

Luego, añadió: “Pero esto sí quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su insta. A mí Luis no me ha hecho nada, y tengo solo lindas palabras para él. Me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida”.