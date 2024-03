Comparte

Karol Lucero no se quedó abajo de la polémica entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda.

Esto, luego de que el futbolista cometiera violencia intrafamiliar en contra de la comunicadora.

Recordemos que la situación se dio a conocer el pasado viernes, cuando el jugador habría llegado en estado de ebriedad al departamento que ambos comparten.

Fue bajo este sentido que el futbolista le habría propinado una serie de golpes en distintas zonas de su cuerpo, tras un ataque de celos, según señala el parte policial.

Las palabras de Karol Lucero

De esta forma, el ex ‘Yingo’ se refirió a estos hechos, condenando la situación que sufrió Faloon Larraguibel.

“Me generó tristeza cuando lo leí, porque conozco a Faloon, tuvimos una relación muy linda. Yo generalmente no hablo de mis ex parejas, por respeto, pero esto va más allá de la relación que pudimos tener… ninguna mujer merece ser tratada de la forma que escuché unos audios que se publicaron”, inició comentando en una entrevista en el canal web Like Media.

Luego continuó: “Y no sólo los audios. Imágenes de moretones, de lesiones. Creo que es hora de que eso se acabe“.

En la misma línea, llamó a que se tomen medidas, “en el caso de ella considero que es una tremenda mujer”, añadió.

“Debe ser, por lo que la conocí, una gran madre, entonces no merece ninguna mamá ser maltratada en frente de sus hijos o que sus hijos tengan que poner en alerta lo que está ocurriendo“, repasó, aludiendo a la relación que mantuvieron durante el extinto programa juvenil.

Finalmente, se refirió a Jean Paul Pineda: “Decirlo de verdad sin tapujos, que cualquier hombre que maltrata a una mujer es simplemente un maricón“.

Aquí puedes revisar sus palabras: