El programa culinario de CHV, ‘Top Chef Vip‘, se encuentra en su recta final y en competencia solo se encuentra Gissella Gallardo, Gianella Marengo, Belén Mora y Alonso Quinteros, mientras que en el jurado se mantiene Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamin Nast.

Ahora, en el capítulo del pasado lunes, los jugadores debieron cocinar pescado desde cero, partiendo en cortar la piel.

Esta tarea complicó bastante al actor, quien se vio más que complicado y nervioso ante la tarea que encomendó el jurado.

El mensaje de Fernanda Fuentes a Alonso Quinteros

“A esta comadre (pescado) se le corta la cabeza, no cierto“, fue parte de lo que expresó en medio de la prueba.

Fue en este sentido donde la jurado y chef Fernanda Fuentes le lanzó un ‘coqueto’ comentario al intérprete.

“¿Por qué eres como tierno con eso?“, le consultó de inicio. Ante esto, Quinteros le respondió: “Porque respeto el producto“.

Frente a esta respuesta, Fuentes no ocultó sus sentimientos: “Ay, lo corta con amor, cosita“, expresó.

La última eliminada de Top Chef Vip

Recordemos que el pasado domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en el programa culinario, donde una de las jugadoras debió despedirse de sus compañeros para siempre, tras haber llegado cerca de la final.

Belén Mora y Berta Lasala debieron enfrentarse en un duelo, donde quien perdiera sería eliminada del programa.

Tras realizar una preparación de codorniz y hojas, finalmente fue Belén Mora quien conquistó a los chefs, por lo que Berta Lasala fue eliminada.

La intérprete se despidió del espacio entre lágrimas no solo de ella, sino que también de sus compañeros.

“Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos”, expresó en medio de un emotivo llanto.