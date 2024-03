Comparte

Gala Caldirola enterneció las redes sociales con un emotivo mensaje previo a su ingreso al nuevo reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?”.

Como es sabido, los participantes viajarán a Perú este fin de semana, por lo que su encierro ya está muy pronto a iniciar.

En ese sentido, la española compartió sus emociones en su Instagram “quiero compartiros cada emoción que sienta mientras se acerca el día de encerrarme en el reality”.

“Todos sabemos que hay una decisión meditada, que todo va de la mano de aprovechar la oportunidad que no todos tienen y recibirla con gratitud y pensando que laboralmente es una oportunidad que puede ser muy positiva”, expuso.

“Si lo estoy haciendo ahora, es por que confío en mí, en lo que puedo dar y en que todo es por seguir construyendo un buen futuro sin depender de nadie”, agregó.

Venía solo por tres meses

“Llegue hace muchos años a Chile por un reality, venía solo por tres meses y termine construyendo algo hermoso, una vida, una familia, una estabilidad laboral, un millón de amigos que quiero profúndame”, continuó.

Recordemos que, Caldirola se unió al programa “¿Volverías con tu ex?”, luego de haber tenido un amorío con Marco Ferri.

Asimismo, habló de lo difícil que será separarse de su hija “pensar en eso me motiva a vivir nuevamente esta experiencia; pero, por otro lado, no se imaginan lo difícil que será para mi separarme de mi pequeña. Jamás estuve más de dos semanas sin dormir con ella, estoy sensible y un poco nerviosa”.

“Sólo serán unos meses, todo va a estar bien, ella estará protegida, contenida, con papa, con la familia. ¡Pero qué difícil va a ser para mí despertar sin ella!”, sostuvo.

“Me quedo con las palabras que mi niña me dijo ayer: ‘¡vamos mami! Yo te espero pero tú tienes que ganar!’”, cerró Caldirola.

