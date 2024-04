Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de ‘Tierra Brava‘, en donde dos mujeres de duro carácter se enfrentaron en el encierro de Canal 13.

En esta oportunidad fue Gabrieli y ‘La Chama’ quienes tuvieron un tenso duelo de eliminación.

En concreto, las mujeres debieron demostrar toda su capacidad física, tras deber transportar ruedas, recorrer estrechas ratoneras y escalar plataformas.

La lesión en el duelo de Tierra Brava

Si bien el duelo entre las concursantes se estaba realizando sin problemas, fue la ‘Chama’ quien sufrió un inesperado accidente.

Esto, luego de que al salir de la ratonera, la influencer se golpeó contra los fierros y empezó a quejarse del dolor de espalda, momento en que Gabrieli empezó a tomar ventaja.

Chama se detuvo debido al intenso dolor que sentía. Los paramédicos ingresaron para ayudarla y la trasladaron en camilla a una ambulancia, mientras ella no dejaba de llorar.

Finalmente, la venezolana relató que no podría seguir compitiendo debido a la lesión que sufrió, por lo que se transformó en la nueva eliminada de ‘Tierra Brava’.

Una vez regresó al campo de juego, Chama explicó que su malestar se debía a “una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir“, expresó entre lágrimas.

Las reacciones que provocó la salida de la Chama

En medio de palabras de Pamela Díaz, Luis Mateucci, Botota Fox y Nicolás Solabarrieta, vinieron las de Gabrieli, quien no se mostró conforme con ganar de esta forma.

“No me siento ganadora, de verdad lo siento por ti. Espero que mejores“, le expresó la brasileña, quien le hizo entrega de un ramo de flores, las cuales no fueron aceptadas por la Chama.

Por último, la venezolana expresó: “Me hace sentir muy triste llegar tan cerca de la meta, porque siento que la victoria no se la lleva alguien que se merezca esto. Siempre luché contra las adversidades, pero esto no lo pude lograr“.