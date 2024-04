Comparte

Kika Silva tenía solo 21 años cuando alcanzó gran éxito en su carrera como modelo, por lo que en ese entonces, decidió ponerse prótesis mamarias.

Sin embargo, una década más tarde de tomar aquella decisión, la comunicadora ahora optó por sacárselas.

Fue a través de Instagram donde la animadora compartió detalles de este proceso, repasando tanto su decisión, como su experiencia con las cirugías.

Gracias a la ‘caja de preguntas’ de Instagram, la influencer conversó con sus seguidores, y relató cómo fue su experiencia con los implantes mamarios.

“Sentía que tenía un cuerpo extraño…” – Kika Silva

“Tuve los implantes por 10 años, no me arrepiento de habérmelos puesto. Pero esta decisión de sacármelos me hacía mucho más sentido con mi vida hoy“, inició comentando Kika Silva.

En esta línea, recibió una pregunta de un cibernauta: “¿Te dejaste de sentir sexy?“.

De esta forma, Silva se sinceró: “Fue una decisión que tomé con mucho tiempo, no fue de un día para otro, es algo que lo planeé. Entonces estaba muy consciente de lo que estaba haciendo“.

“Y al revés de sentirme menos sexy, hoy me siento mucho mejor y mucho más linda que antes, gracias a que confío mucho en mi doctor porque fue el mismo que me las puso, confiaba mucho en que él me iba a dejar bien“, añadió.

Respecto a la decisión de sacarse los implantes, expresó que “sentía que tenía un cuerpo extraño en mi cuerpo (…) Literalmente sentía que era un agente extraño y no soportaba tenerlas dentro mío. Por eso una vez que lo decidí, ya no veía la hora de sacármelas“.