Comparte

Paul Vásquez, también conocido como “El Flaco”, una vez más se refirió al comediante Luis Slimming, lo cual hizo ahora en el programa “Podemos Hablar“.

Este viernes se emitirá el nuevo capítulo, en donde el ex “Dinamita Show” aludirá a su colega, por un chiste que lanzó en la pasada edición del Festival de Viña del Mar, donde aludía a su pasado con las drogas.

El portal Página 7 logró acceder al material, sitio desde donde aseguran que una vez más repasó a Slimming, de manera bastante dura.

¿Qué dijo Paul Vásquez sobre Luis Slimming?

Una vez Vásquez ingresó al estudio, el conductor JC Rodríguez le pidió que imaginara que él era Slimming, y se descargara.

Bajo esta dinámica, el ‘Flaco’ no tardó en plasmar su molestia. “Primero que todo, felicitarte por tu éxito en el Festival de Viña. (Pero) hubo cosas que no me parecieron tan graciosas“, inició.

“Tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista. Pienso que, en tu humor, no era necesario denostar a las personas“, prosiguió luego.

Luego profundizó: “Creo que cada vez que tú salgas a un escenario, desde ahora que quedó este quilombo ―del que ya estoy agotado― piensa, mírate y di: ‘Yo soy bueno, no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito menoscabar, buscar humor en las caídas de mis pares o gente del ambiente’. Porque debes que respetar, Luis. Debes respetar la vida y, por último, debiste que haber respetado mi trayectoria”.

Tras esto, repasó una vez más el éxito que tuvo en los 2000. “En 1996, cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años“, afirmó Vásquez.

“Por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña del Mar. (He ido ) seis veces, (tengo) siete gaviotas“, repasó.

“Tus disculpas no debieron haber sido públicas” – Paul Vásquez

En la misma línea, Vásquez se refirió a la broma que lanzó Slimming, donde aludía a su pasado con la cocaina.

“La drogadicción, Luis, es tragedia… tus disculpas no debieron haber sido públicas, porque tú tienes mi número. Debiste haberme llamado“, expresó Vásquez.

Por último, expresó: “Hablas de ofrecer disculpas y, en esa, me barres con otra mierda. Entonces, esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír, a menos que sea político“.