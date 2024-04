Comparte

El pasado domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en ‘Tierra Brava‘, reality de Canal 13 que se encuentra en su recta final.

En esta oportunidad, se vivió un difícil duelo entre Luis Mateucci y Gabrielli, la cual en un inicio no mostró a un claro ganador.

La brasileña logró sorprender tras lograr una gran delantera cuando el trasandino cayó. Sin embargo, Mateucci logró retomar la ventaja, y finalmente se quedó con la victoria.

La nueva eliminada de ‘Tierra Brava’

“Hay que felicitar a Gabrieli, es una ganadora, me puso en aprietos“, señaló Mateucci, una vez se quedó con la victoria.

Luego continuó: “Cuando me descuidé me pasó. Me saco el sombrero por ella, tenía muchas posibilidades. Es una guerrera de cojones“.

Gabrieli, por su lado, recogió las palabras entre un sensible llanto. “Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no habértela hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista“.

“Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá“, repasó.

Por último, expresó que tomó la decisión de quedarse al interior del encierro durante estos días, con el fin de apoyar a sus compañeros en la competencia.

“Me voy a quedar porque aparte de sentirme una campeona, tuve algunos momentos muy difíciles, pero quiero salir con todos sintiéndome una finalista“, repasó.

¿Cuándo se emitirá la Gran Final?

El domingo 21 de abril será una noche de trascendencia para Canal 13, ya que el programa que marcó la pauta de los encierros en la señal llegará a su clímax con una vívida competencia.

Además, una vez que se conozca al ganador de Tierra Brava, será el momento del tan esperado debut de “¿Ganar o Servir?“, el nuevo reality de la estación.