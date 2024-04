Comparte

La teleserie ‘Generación 98‘ de Mega se encuentra en su recta final, y solo restan dos capítulos para que llegue a su fin.

Uno de los recordados personajes de la producción de Robin, el cual es interpretado por Gabriel Urzúa.

En un inicio el intérprete sería otro, y habría sido nada más que Toto Acuña, ex ‘Morandé con Compañía’ que habló en el programa ‘Todo va a estar bien’.

“Me llaman, me explican el papel, evalué distintas cosas“, partió señalando la pareja de la comediante Belén Mora.

No obstante, el intérprete habría dado un paso atrás y explicó el porqué: “Me asustó que era un personaje gay porque es difícil representar un papel así si no lo haces bien. Caer en la caricatura, de reírse de la forma, sentí que era complicado meterse ahí“.

Por otro lado, señaló que el monto que le ofrecieron, tampoco lo convenció: “No era tan buena la plata.

“Evalué, es mucho el riesgo para abordar este personaje, yo también estaba en otra, estaba con el tema del stand up“, explicó.